شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يعلن تفاصيل الدورة الرمضانية للحركة الوطنية لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجم منتخب مصر والأهلي السابق الكابتن مجدي عبد الغني مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشئون الشباب والرياضة، تفاصيل جديدة حوّل الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي ينظمها الحزب خلال الشهر الكريم بعدد من محافظات الجمهورية، مؤكداً علي أن الهدف هو اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم وإحداث حالة حراك فاعلة وتقديم أنشطة حقيقية تجتذب الشباب وتساعدهم علي إثبات قدراتهم مشدداً علي أن مثل هذه المسابقات تتيح الفرص أمام المواهب الحقيقية أن تقدم نفسها للجمهور وتثبت ذاتها في عالم كرة القدم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده الحزب برئاسة المهندس أسامة الشاهد، مع عدد من أمناء المحافظات لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرمضانية.

وناقش الاجتماع تحديد مواعيد البدء والإنطلاق للمباريات والتي من المقرر أن تنطلق من الأسبوع الأول من شهر رمضان وكذلك تحديد موعد المباراة النهائية التي سيشارك فيها عدد من قدامي نجوم المنتخب القومي لكرة القدم والتي سيتم بعدها توزيع الجوائز المالية والميداليات وتسليم كأس البطولة للفرق الفائزة بالمراكز " الاول والثاني والثالث والرابع".

الجدير بالذكر أنه سيتم إجراء المسابقة بين ثمانية فرق في كل محافظة علي حدة ويتم بعدها تصعيد الفريق الحاصل علي المركز الأول من كل محافظة إلى الأدوار النهائية بالقاهرة للمنافسة علي المراكز الأربعة الأولي.