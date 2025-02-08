زيلينسكي يعرض على ترامب اتفاقا بشأن ضمانات أمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة، اليوم الجمعة، كجزء من حملة لجذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي، الذي تضغط إدارته من أجل إنهاء سريع لأزمة أوكرانيا، يوم الاثنين، إنه يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي والعسكري لكييف.

وردا على اقتراح ترامب، قال زيلينسكي، في مقابلة صحافية "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة"، مؤكدا على حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية من حلفائها كجزء من أي تسوية.

‭‬‬وطرحت أوكرانيا، في الخريف الماضي، فكرة إتاحة معادنها الحيوية للاستثمار للحلفاء، عندما قدمت "خطة للنصر".

وقال زيلينسكي إن أقل من 20 بالمئة من الموارد المعدنية في أوكرانيا، ومنها نحو نصف مخزونها من العناصر النادرة، موجود في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

والمعادن النادرة مهمة في تصنيع المغناطيس عالي الأداء والمحركات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

وشدد زيلينسكي على ضرورة اجتماعه بترامب قبل أن يتقابل الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مسعى لإنهاء الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، قال زيلينسكي إن كييف والبيت الأبيض يناقشان فكرة استخدام مواقع تخزين الغاز الضخمة تحت الأرض في أوكرانيا لتخزين الغاز الطبيعي المسال الأميركي.