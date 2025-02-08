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كوريا الشمالية: سلاحنا النووية ليس للمساومة بل للحرب

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د ب أ - سول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت كوريا الشمالية أن أسلحتها النووية ليست ورقة مساومة، لكنها مخصصة لحرب فعلية.
وفي بيان اليوم السبت، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية بالرفض الأخير من جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي للاعتراف بالنظام كقوة نووية.
وانتقدت الوكالة أيضا الدعوات الموجهة إلى كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي والخاص بالأسلحة بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه ووصفت هذه التصريحات بأنها "سخيفة".

ليس للمساومة بل للحرب


وأكدت أيضًا أن القوة النووية للنظام ليست شيئًا يمكن "الإعلان عنه" أو استخدامه "كورقة مساومة" بل هي للاستخدام القتالي الفعلي ضد قوى معادية تهدد سيادة الأمة وسلامة الشعب.
وتؤكد بيونجيانج موقفها بأن نزع السلاح النووي لا يمكن أن يكون هدفا للمفاوضات إذا عادت إلى الحوار مع واشنطن.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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