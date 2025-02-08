"البيجر الذهبي" وخاتم "نجمة داوود" حديث وسائل التواصل الاجتماعي

الرياص - اسماء السيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورتين، أثاراتا النقاش والجدل بعد أن وجد البعض أنهما تعبران "عن دعم أمريكي لإسرائيل".

احتوت الصورة الأولى على هدية "بيجر ذهبي" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن. وكُتب على الهدية "إلى الرئيس دونالد ترامب، صديقنا العظيم وحليفنا الأعظم، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

مكتب نتنياهو قال إن البيجر رمز نقطة "التحول في الحرب"، في إشارة إلى الهجوم الذي نفّذته إسرائيل ضد حزب الله اللبناني في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، عبر تفجير مئات آلاف أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب ما تسبّب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، بينهم المئات من عناصر حزب الله.

البيجر ومخطط ترامب

ربط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين البيجر الذهبي ومخطط ترامب للشرق الأوسط ووصفوه بأنه "خطير ويتجاوز تهجير الفلسطينيين". بينما تناول البعض المسألة بسخرية.

وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لمصابين وقتلى راحوا ضحية تفجيرات البيجر في لبنان.

https://www.facebook.com/100012718573186/posts/2159591374474794/?mibextid=wwXIfr&rdid=MLbIrWTUHf2xKN4J#

ووصفت فرح فرّان عملية البيجر بأنها "أقذر عملية على وجه البسيطة"، تعليقاً على هدية نتنياهو لترامب.

ونقل حساب أبو أحمد على منصة إكس، التصريحات المتداولة عن ترامب ونتنياهو حول البيجر الذهبي، معلقاً "في إشارة إلى مجزرة البيجر في لبنان".

خاتم "نجمة داوود"

Reuters جوزيف عون مصافحاً مورغان أورتاغوس

في الصورة الثانية التي علق عليها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح المبعوثة الخاصة المساعدة للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، وهي ترتدي خاتماً على شكل "نجمة داود" التي تُعتبر رمزاً دينياً عند اليهود.

وأثارت تصريحات أورتاغوس التي شكرت فيها إسرائيل على هزيمة حزب الله، غضباً وانتقادات، إذ كانت قد صرحت "نحن ممتنون لحليفتنا اسرائيل على هزيمة حزب الله". كما أنها عرفت كأبرز المؤيدين للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وخلال فترة عملها كمتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة ترامب الأولى، دعمت السياسات المؤيدة لإسرائيل، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاتفاقيات الإبراهيمية.

بينما قال عون "يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها"، وفق ما نقلت عنه فرانس برس.

وتحدث البعض عبر حساباتهم على منصة إكس، تويتر سابقاً، عن تزامن زيارة أورتاغوس مع سقوط قتلى في جنوب لبنان بنيران إسرائيلية، وفق ما نقلت وسائل إعلام. إذ قالت فاطمة: "السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون مع المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورجان أورتاغوس،بزيارة في طيرحرفا، حيث قُتلت قبل ساعات فقط عائلة بأكملها بسبب مخلّفات إسرائيلية".

واستنكر البعض ما اعتبروه تدخلاً من الولايات المتحدة في الشأن اللبناني الداخلي. وكتب سعد عبدالله العزام عبر حسابه على منصة إكس إن الهدف من زيارة أورتاغوس "إنهاء نفوذ حزب الله".