شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم يشيد ببيان وزارة الخارجية الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بيانًا يشيد فيه ببيان وزارة الخارجية، معربًا عن دعمه للقيادة المصرية في موقفها من القضية الفلسطينية.

وأكد سويلم أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لمصر منذ عام 1948، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع إفشال مشروع تهجير الشعب الفلسطينى والحفاظ على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها".

وقال سويلم، إن مصر دائمًا ما كانت رفيقًا للشعب الفلسطيني في محنته، وتسعى جاهدة من أجل تحقيق حقوقه المشروعة. في الوقت الحالي، يتعرض الشعب الفلسطيني لتهديدات جدية من قبل إسرائيل، التي تسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا علي أن مصر ترفض تمامًا فكرة تهجير الفلسطينيين، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، كما أنها تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال والحرية، وتسعى جاهدة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما أشار سويلم إلى أن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ويؤكد أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.