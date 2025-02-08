شكرا لقرائتكم خبر عن 107 أعوام على ميلاده.. حسين الشافعى النائب السابق لـ "عبد الناصر والسادات" والان مع تفاصيل الخبر

يمر اليوم 107 أعوام على ذكرى ميلاد حسين محمود حسن الشافعي، والمعروف باسم حسين الشافعى نائب الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، الذي ولد في 8 فبراير عام 1918، وهو عسكري وسياسي مصري، وأحد أعضاء حركة الضباط الأحرار.

ونستعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن حسين الشافعى:

1- وُلِد في الـ8 من فبراير عام 1918، في مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية.. تنحدر أصوله من محافظة المنوفية؛ فجده حسن الشافعي كان عمدة قويسنا، أما والده المهندس محمود، فكان أحد مهندسي البلدية في طنطا، وهناك تزوج ابنة مصطفى العزيزي، عمدة المدينة.

2- التحق حسين بمدرسة الفرير، التي عُرِفت بـ"مدرسة القديس"، ودرس فيها 3 سنوات، ثم التحق بمدرسة قاصد الابتدائية.

3- في عام 1934، انتقل حسين إلى المنصورة مع عائلته، وهناك التحق بمدرسة المنصورة الثانوية.

4- في عام 1936، التحق بالكلية الحربية، وتخرج فيها عام 1939، وخلال دراسته، التقى بعبد المنعم رياض، ومحمد أنور السادات، وجمال عبد الناصر، وزكريا محيي الدين.

5- التحق حسين بسلاح الفرسان، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، وقد اختاره جمال عبد الناصر ليُمثل الضباط الأحرار عن سلاح الفرسان، خلال انتخابات نادي الضباط، وذلك عام 1951.. كما قاد الكتيبة الأولى سيارات مدرعة، خلال ثورة يوليو.

6- شغل حسين عدة مناصب بعد الثورة، فكان أول وزير للحربية في حكومة جمال عبد الناصر عام 1954.

7- في عام 1955، تولى حسين منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وخلال تلك الفترة، عمِل على إصلاح النظام الاجتماعي، فأنشأ نظامًا للتأمين الاجتماعي، ومعونة الشتاء، وقطار الرحمة... ثم انتقل فيما بعد، ليكون وزيرًا للتخطيط، ثم شارك في مفاوضات وحدة مصر وسوريا، وكان عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، كما أشرف على شؤون الأزهر، والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم رئيس محكمة الثورة، لمحاسبة الضباط المنضمين للتمرد الذي قاده المشير عبد الحكيم عامر وشمس بدران.

8- تولى حسين الشافعي منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ عام 1963، وحتى 1974، إذ كان نائبًا للرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

9- ابتعد حسين عن الحياة السياسية بعد عام 1974، ويقول البعض أنه ترك منصبه دون إقالة أو استقالة، وله كتابان: "في مولد النبي، إرهاق الوجود الإسرائيلي".

10- زوج حسين من السيدة ماجدة جبر، وأنجب منها ابنه شريف.. ورحل عن عالمنا في الـ18 من نوفمبر عام 2005، بعد صراع مع المرض.