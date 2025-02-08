الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الصين أنها أكملت أعمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي على المستوى الأساسي، وأكثر من 1200 مصنع ذكي متقدم، وأكثر من 230 مصنعًا ذكيًا متميزًا في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في بيانها اليوم، أن هذه المصانع الذكية المتميزة تتوزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة في البلاد، وتغطي أكثر من 80 % من فئات الصناعات التحويلية، وما يقرب من 2000 سيناريو ممتاز مثل التخزين الذكي والاختبار الذكي عبر الإنترنت والبحث والتطوير الرقمي والتصميم الرقمي للمنتجات وتتبع الجودة وتحليلها وتحسينها وغيرها، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .

وأضافت أنه تم تقصير دورة البحث والتطوير لمنتجات المصانع بنسبة 28.4 % في المتوسط، وزيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 22.3 % في المتوسط، وتقليل معدل المنتجات المعيبة بنسبة 50.2 % في المتوسط، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20.4 % في المتوسط، وتحقيق نتائج ملحوظة في تحسين الجودة والكفاءة وخفض الكربون، “وهو ما يمثل المستوى الرائد للتحول الرقمي والترقية الذكية لشركات الصناعات التحويلية في الصين”.

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