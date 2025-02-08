شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب التقدمى لحزب التجمع يعقد ندوة عن الذكاء الاصطناعى.. ويرفع شعار "لا للتهجير" والان مع تفاصيل الخبر

نظم اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع بالدقهلية، بقيادة أكرم جلال أمين شباب الحزب بالدقهلية، ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي بين التحديات والمخاطر، ضمن حملة يقودها اتحاد الشباب التقدمي لرفع حالة الوعى لدى الشباب ،وللمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية، بمشاركة الاتحاد النسائي بقيادة شيماء حماقي أمينة المرأة بالدقهلية تحت رعاية محمد الطنبولي أمين عام المحافظة، وقد تم رفع شعار "لا للتهجير" أثناء الندوة للتأكيد علي دعم وتأييد موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية.

وحاضر بالندوة أحمد الجميل المحامي والخبير بالجرائم الالكترونية، واستعرض خلال الندوة مفهوم الذكاء الاصطناعي ومحاوره، وكيفية الإستفادة منه، مشيرا إلي أن دور الدولة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وأنه قد تم تطبيقه بحياة كريمة، معربا عن حجم الميزانيات التي صرفت من أجل الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي.

واستعرض خلال الندوة المخاطر والمخاوف التي قد تؤثر على مجتمعنا من خلال الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي.

وأشارت شيماء حماقي أمينة المرأة بالدقهلية إلى دورالأسرة المصرية في الحفاظ على الأبناء من الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي، وأن يكون الآبوين على دراية كاملة بما يقوم به الأبناء داخل هذا العالم، كما دعت إلى عمل حملة توعية للأسر المصرية، من مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على الاجيال القادمة.

وأشار أكرم جلال أمين شباب الحزب بالدقهلية إلى خطورة مثل هذه البرامج على الأمن القومي المصري، واعتباره اختراق الأفكار مثل اختراق الحدود والمحافظة على عقول الشباب بالتوعية المستمرة أصبح واجب وطني للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وأن هدف العدو ال

الآن أن يجعل الشباب غير قادر على حمل السلاح.

وقال إن برامج الذكاء الاصطناعي مهمة جدا، ولكن لا يمكن السيطرة عليها من الأفكار التي ربما تدفع بالمجتمع والشباب إلى الانخراط في أفكار هدامة، ودعا الدولة المصرية إلى الإسراع في تنفيذ برامج ذكاء اصطناعي ومواقع تواصل اجتماعي بديلة لمثل هذه التي نراها في حياتنا اليومية .



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