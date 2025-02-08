شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 6 في تحطم طائرة صغيرة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة صغيرة في ساو باولو

حوادث الطائرات في البرازيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة أخرون بجروح اليوم الجمعة، في تحطم طائرة صغيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية.وأفادت السلطات المحلية في العاصمة البرازيلية في بيان، أن طائرة من طراز "كينغ إير إف 90" أقلعت من مطار كامبو دي مارتي والمخصص للرحلات الداخلية.وكان على متن الطائرة شخصين، ولكنها سقطت على الأرض بعد وقت قصير من عملية الإقلاع واصطدامها بحافلة قبل أن تنفجر.وأضاف السلطات، أن الحادث نتج عنه مصرع قائد الطائرة والراكب الوحيد، فيما تمكن قائد الحافلة من النجاة، وأصيب ستة من ركاب الحافلة بجروح.كانت شهدت ولاية ساو باولو البرازيلية، حادث تحطم طائرة وعلى متنها 62 شخصا.وصرح مسؤولون بمدينة فينيدو البرازيلية، آنذاك بأن الحادث لم يشهد ناجين.ووفقا لشركة الطيران "فويباس"، كان يوجد على متن الطائرة 58 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.