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مصرع شخصين وإصابة 6 في تحطم طائرة صغيرة في البرازيل

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واس - ساو باولو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة أخرون بجروح اليوم الجمعة، في تحطم طائرة صغيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية.
وأفادت السلطات المحلية في العاصمة البرازيلية في بيان، أن طائرة من طراز "كينغ إير إف 90" أقلعت من مطار كامبو دي مارتي والمخصص للرحلات الداخلية.

تحطم طائرة صغيرة في ساو باولو

وكان على متن الطائرة شخصين، ولكنها سقطت على الأرض بعد وقت قصير من عملية الإقلاع واصطدامها بحافلة قبل أن تنفجر.
وأضاف السلطات، أن الحادث نتج عنه مصرع قائد الطائرة والراكب الوحيد، فيما تمكن قائد الحافلة من النجاة، وأصيب ستة من ركاب الحافلة بجروح.

حوادث الطائرات في البرازيل

كانت شهدت ولاية ساو باولو البرازيلية، حادث تحطم طائرة وعلى متنها 62 شخصا.
وصرح مسؤولون بمدينة فينيدو البرازيلية، آنذاك بأن الحادث لم يشهد ناجين.
ووفقا لشركة الطيران "فويباس"، كان يوجد على متن الطائرة 58 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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