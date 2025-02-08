شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تصريحات ترامب بمثابة اختراق لمبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تناولت مقترحات لتهجير الفلسطينيين كحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تمثل تجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح نويصر، في بيان له، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض بشكل قاطع أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم التاريخية في أرضهم، مضيفا أن مصر لطالما كانت داعمةً للقضية الفلسطينية، وتتمسك بحل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لم يقتصر على التصريحات والمواقف السياسية، بل شمل جهودًا دبلوماسية ومبادرات وساطة إقليمية ودولية مستمرة، بما يعزز من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل، مؤكدا أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاقات تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب دعمها المستمر لمختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تستند إلى التهجير أو الإجبار.

واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بتأكيد استمرار مصر في دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتسعى جاهدة لإيجاد حلول سياسية سلمية تحفظ حقوقهم وتحقق الاستقرار في المنطقة.