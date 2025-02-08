ترامب يفرض عقوبات على "الجنائية الدولية" ونتنياهو يُعقّب

القاهرة - كتب محمد نسيم - فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الليلة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى قيامها "بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

ووقع ترامب أمراً تنفيذيا نشره البيت الأبيض، يقضي بحظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

ومن جانبه، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس ترمب على الأمر التنفيذي "الجريء" الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "أمر ترمب التنفيذي سيدافع عن أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية".

وأضاف، "المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا".

بدوره، قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر: "أشيد بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بفرض عقوبات على ما تسمى المحكمة الجنائية الدولية".

وزاد، "تصرفات المحكمة الجنائية الدولية غير أخلاقية ولا تلتزم بالقانون الدولي". وفق قوله

المصدر : وكالات - وفا