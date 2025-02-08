شكرا لقرائتكم خبر عن "لا داعي للعجلة".. تصريحات جديدة مثيرة لترامب بخصوص غزة والان نبدء بالتفاصيل

تصريحات ترامب عن غزة

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ليس مستعجلًا في تنفيذ مقترحه بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه لتطوير مشروعات عقارية فيه.وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أنّه "لا داعي للعجلة على الإطلاق" في تنفيذ المقترح.ويأتي ذلك غداة قوله الخميس إنّ "الولايات المتحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال".وبحلول ذلك الوقت، سيكون الفلسطينيون قد "أعيد توطينهم" في أماكن أخرى من المنطقة، وخاصة في مصر والأردن.ورفضت القاهرة وعمّان هذا المقترح الذي أثار أيضا استنكارًا دوليًا، مع تحذير الأمم المتحدة من أيّ "تطهير عرقي".وكان ترامب، قال في تصريحات سابقة حول غزة، إنه، ستتاح الفرصة لسكان غزة في العيش بسعادة وأمان وحرية، في مجتمعات أكثر أمانًا.وذكر ترامب وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، أنّ "الولايات المتّحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال.وتابع: وأنّه لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين، لتنفيذ هذه الفكرة التي لاقت استهجانًا عالميًا.وذكر الرئيس الأمريكي: إن "إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال".