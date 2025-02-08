شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث حادث في 8 أيام.. تفاصيل اختفاء طائرة أمريكية وسط ثلوج ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل

اختفاء طائرة أمريكية

عواصف ثلجية مفاجئة

ثالث حادث طيران

الدمام - شريف احمد - جابت قوات البحث مساحات شاسعة من البحار المغطاة بالجليد وأميالا من سهول التندرا المتجمدة اليوم الجمعة، بحثا عن أي أثر يدلهم على طائرة اختفت وعلى متنها 10 أشخاص في غرب ألاسكا جنوب الدائرة القطبية الشمالية.واستخدم عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بيانات تتبع الهواتف المحمولة للمساعدة في تحديد موقع الطائرة.وكانت الطائرة بيرينج إير كارافان، وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد، متجهة من قرية أونالاكليت إلى مدينة نوم - على مسافة نحو 150 ميلا (نحو 240 كيلومترا) - وعلى متنها تسعة ركاب وطيار عندما اختفت بعد ظهر أمس الخميس، فوق نورتون ساوند في ألاسكا، حسبما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا.وقامت قوات الحرس الوطني الجوي في ألاسكا باستخدام مروحية من طراز اتش سي 130 في عملية بحث ليلة الخميس، ولكنها اضطرت إلى العودة بسبب سوء الأحوال الجوية قبل وصولها إلى منطقة البحث.يشار إلى أن تلك المنطقة دائما ما تتعرض لهبوب عواصف ثلجية مفاجئة ورياح عاتية في فصل الشتاء ، وطلبت السلطات من السكان عدم تشكيل فرق بحث خاصة لأن الطقس كان خطيرا للغاية.وقالت إدارة الإطفاء في مدينة نوم في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن قوات حرس الحدود وافقت على تحليق المروحية صباح اليوم الجمعة ، وأرسلت طائرة طراز سي 130 إضافية للمساعدة.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار سطوع الشمس بشكل جزئي والبارد للغاية، مع ارتفاع متوقع في درجة الحرارة يبلغ 16 درجة فهرنهايت (9ر8 درجة مئوية تحت الصفر) - حتى صباح السبت على الأقل.ويمثل اختفاء الطائرة ثالث حادث طيران أمريكي كبير في غضون ثمانية أيام. واصطدمت طائرة ركاب تجارية مع مروحية تابعة للجيش قرب العاصمة واشنطن في 29 يناير، ما أسفر عن مقتل 67 شخصا.وتحطمت طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا في 31 يناير، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها وشخص آخر على الأرض.