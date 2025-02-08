شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: لقاء "مدبولى" بمجلس أمناء الحوار الوطنى يعزز تماسك الجبهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وأكدت أنه بمثابة خطوة هامة نحو تنفيذ برنامج حكومي شامل يحاكي تطلعات الشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات المستقبليّة.

وأضافت النائبة هند رشاد، أن هذا اللقاء كان له أهمية كبيرة، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل مصر واستقرارها، حيث أكد على الدور الكبير لآلية الحوار الوطني في جمع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، وهو أمر ضروري لتوحيد الرؤى وتبادل الأفكار بشأن القضايا الأساسية التي تواجه الدولة، فالحوار الوطني يُعد منصة مهمة لتحقيق التوافق على قضايا استراتيجية تهم الوطن والمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه من النقاط البارزة في اللقاء كانت تأكيد مدبولي على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، و هذا يعكس التزام الحكومة الجاد بتطبيق هذه التوصيات وإحداث تغيير ملموس في حياة الناس.

وأكدت "رشاد" على أنه من خلال النقاشات، تم التركيز على القضايا التي تهم المواطنين مثل الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان، لتخفيف العبء على المواطنين، وهو ما يعكس استجابة الحكومة لمطالب الشعب.

واختمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تم من نقاشات خلال الاجتماع يعكس توافقًا في الرؤى حول القضايا الوطنية الأساسية، وأن استمرار هذه الجهود هو السبيل لتعزيز استقرار مصر وتقدمها.