روسيا تسيطر على بلدة في دونيتسك

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، السيطرة على بلدة «دروجبا» في دونيتسك، شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسنت تموضعها على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال بيان وزارة الدفاع الذي نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وسيطرت على بلدات كريمسكوي، وبارانوفكا، ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية».

وجمهورية دونيتسك الشعبية، هي جمهورية معلنة من طرف واحد، لا يعترف بها إلا روسيا وكوريا الشمالية.

وكان عدد سكان البلدة التي كانت تكثر فيها مناجم الفحم سابقاً نحو 30 ألف نسمة قبل الأزمة في عام 2022، ولكن بحلول يوليو الماضي انخفض العدد بنسبة 90 بالمئة بسبب المعارك، وفقاً للإدارة المحلية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية قبيل إعلان روسيا أمس، إن «المدينة أصبحت خراباً»، ونشرت صورة لمبانٍ مدمرة على منصة «إكس».