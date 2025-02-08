حزب «العمال الكردستاني» يعلن وقف عملياته في تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن مراد كارايلان، الذي يقود حزب «العمال الكردستاني» من جبل قنديل في شمال العراق، أمس، وقف العمليات العسكرية للحزب في تركيا، لكنه لمّح إلى أن إلقاء الحزب أسلحته، أو حل نفسه، لا يمكن أن يتم عبر «مكالمة فيديو» من زعيم الحزب المسجون، عبد الله أوجلان، بل من خلال مؤتمر عام للحزب.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” كان حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد قد أعلن أن أوجلان سيُوجه الدعوة لإلقاء السلاح عبر «مكالمة فيديو» في 15 فبراير (شباط) الحالي، أو بعد ذلك التاريخ. وقال كارايلان، في بيان نقلته وكالة «فرات» للأنباء القريبة من الحزب: «أدعو جميع قواتنا التي تقوم بأعمال عسكرية لوقف الأنشطة العسكرية في المدن الكبرى».

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