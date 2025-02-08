المبعوثة الأميركية تدعو لاستبعاد «حزب الله» من الحكومة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التزام بلادها موعد انسحاب إسرائيل من لبنان في 18 فبراير (شباط) الحالي، وهو تاريخ انتهاء المهلة الجديدة للانسحاب.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” قالت أورتاغوس من بيروت: «كان هذا جزءاً من المفاوضات التي أجريتها مع شريكي إريك تريغر في مجلس الأمن القومي، ومع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. وسيكون 18 فبراير موعد إعادة الانتشار عندما تُنهي قوات الجيش الإسرائيلي انسحابها، وبالطبع ستأتي القوات المسلحة اللبنانية لتُعيد انتشارها. نحن ملتزمون بشدة بهذا التاريخ».

وأكدت المسؤولة الأميركية أن بلادها وضعت خطوطاً حمراء «تمنع (حزب الله) من ترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر مشاركته في الحكومة»، مضيفة أن الحزب «انتهى». وقالت إن بلادها «ممتنة لإسرائيل على هزيمة الحزب».

وأربك تصريح مورغان أورتاغوس، المساعي لتشكيل حكومة لبنانية، واعتذر الاسم المقترح «بوصفه تسوية» ليكون الوزير الشيعي الخامس، ناصر السعيدي، عن عدم المشاركة، في حين زار الرئيس المكلف نواف سلام الرئيس جوزيف عون مساء، وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح. وأثارت مورغان أورتاغوس غضب «حزب الله»، لناحية تثبيت خاتم يحمل شعار «نجمة داوود»، و«امتنانها لإسرائيل»، فخرج مناصروه إلى الشارع احتجاجاً، وقال النائب محمد رعد إن ما قالته هو «تدخل سافر في شؤون لبنان».

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