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أمريكا.. العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع الركاب

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أ ب - آلاسكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت قوات خفر السواحل الأمريكية، إن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة المفقودة التي تحطمت في غرب ألاسكا لاقوا حتفهم.
وقالت السلطات الأمريكية يوم الجمعة إنها عثرت على طائرة تتطابق مع وصف الطائرة التي فقدت في ألاسكا، وهي في طريقها إلى مدينة "نوم" وعلى متنها 10 أشخاص.

الطائرة المفقودة

وقال كاميرون سنيل، المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، إن أطقم الإنقاذ لم تتمكن من فتح الطائرة بشكل كامل وهي تواصل البحث.

كانت الطائرة التابعة لشركة "بيرينج اير"، وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد، متجهة من قرية أونالاكليت إلى مدينة نوم بعد ظهر الخميس وعلى متنها تسعة ركاب وطيار عندما اختفت، حسبما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا.

حوادث الطيران الأمريكية

ويمثل هذا الحادث ثالث حادث طيران أمريكي كبير في غضون ثمانية أيام. إذ اصطدمت طائرة ركاب تجارية مع مروحية تابعة للجيش قرب العاصمة واشنطن في 29 يناير، ما أسفر عن مقتل 67 شخصا.
وتحطمت طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا في 31 يناير، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها وشخص آخر على الأرض.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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