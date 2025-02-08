شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع الركاب والان نبدء بالتفاصيل

الطائرة المفقودة

الدمام - شريف احمد - قالت قوات خفر السواحل الأمريكية، إن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة المفقودة التي تحطمت في غرب ألاسكا لاقوا حتفهم.وقالت السلطات الأمريكية يوم الجمعة إنها عثرت على طائرة تتطابق مع وصف الطائرة التي فقدت في ألاسكا، وهي في طريقها إلى مدينة "نوم" وعلى متنها 10 أشخاص.

وقال كاميرون سنيل، المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، إن أطقم الإنقاذ لم تتمكن من فتح الطائرة بشكل كامل وهي تواصل البحث.



حوادث الطيران الأمريكية

كانت الطائرة التابعة لشركة "بيرينج اير"، وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد، متجهة من قرية أونالاكليت إلى مدينة نوم بعد ظهر الخميس وعلى متنها تسعة ركاب وطيار عندما اختفت، حسبما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا.ويمثل هذا الحادث ثالث حادث طيران أمريكي كبير في غضون ثمانية أيام. إذ اصطدمت طائرة ركاب تجارية مع مروحية تابعة للجيش قرب العاصمة واشنطن في 29 يناير، ما أسفر عن مقتل 67 شخصا.وتحطمت طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا في 31 يناير، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها وشخص آخر على الأرض.