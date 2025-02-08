مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 492 سلة غذائية في خيبر بختون خوا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 492 سلة غذائية في منطقة شترال العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.546 فردًا، من الفئات الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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