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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 492 سلة غذائية في خيبر بختون خوا

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  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 492 سلة غذائية في خيبر بختون خوا 1/2
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 492 سلة غذائية في خيبر بختون خوا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 492 سلة غذائية في منطقة شترال العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.546 فردًا، من الفئات الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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