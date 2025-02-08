شكرا لقرائتكم خبر عن بتحقيق العدالة.. المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بالرد على عقوبات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

النظام العالمي

تهديدات وتدابير قسرية

الدمام - شريف احمد - تعهّدت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مواصلة تحقيق العدالة "للملايين من ضحايا الفظائع" في سائر أنحاء العالم.ويأتي هذا ردّا على عقوبات فرضها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاقت استهجانًا أمميا وأوروبيًا ومن غالبية الدول الأعضاء في هذه الهيئة القضائية.وفرض ترامب هذه العقوبات على المحكمة بتهمة "مباشرتها إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".ويحظر المرسوم الذي وقّعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكلّ من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ولم تعلن في الحال أسماء الأفراد المستهدفين، وندّدت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات.وأكدت في بيان أنّها "تقف بحزم وراء موظّفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كلّ القضايا التي ترفع إليها".كما ندّدت رئيسة المحكمة توموكو أكانيه بمرسوم ترامب، ورأت فيه هجومًا خطرًا على النظام العالمي.وقالت في بيان: إنّ "مرسوم ترامب هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".وأضافت أنّ "مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية تشكّل هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا".وطلبت الأمم المتحدة من ترامب التراجع عن قراره، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت أمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير".كما حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بدوره من أنّ هذه العقوبات قد تهدّد استقلالية الهيئة القضائية، وتقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع.