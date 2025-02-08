مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 595 سلة غذائية في مناطق متفرقة ببنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 595 سلة غذائية في مناطق ماتوا، وساغول نيا، وفيني بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.975 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات والأعاصير في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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