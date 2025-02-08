شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على سلع يابانية.. ويوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.وفي حضور "إيشيبا" لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على سلع يابانية، إذا لم يُسوى العجز التجاري مع اليابان.وتسعى طوكيو إلى تجنّب فرض رسوم جمركية أميركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.وذلك بعدما أعلن الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاما فرض رسوم، عاد وعلّقها، على بضائع تصدّرها إلى بلاده كندا والمكسيك.وقد يفرض ترامب رسوما جمركية قريبًا على الاتحاد الأوروبي، عازيا الخطوات إلى العجز التجاري الأميركي مع البلدان المستهدفة بالتدابير.وتعد اليابان واحدة من الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزا في الميزان التجاري معها. في العام 2023 بلغ هذا العجز 72 مليار دولار، وفق إحصاء أجري للكونغرس.والجمعة قال ترامب إنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم إحراز تقدم على هذا الصعيد.وتابع الرئيس الأميركي وقد جلس بجانبه في المكتب البيضوي رئيس الوزراء الياباني "لا أعتقد أنني سأواجه أدنى مشكلة" في تلبية طلبه.من جهته شدّد رئيس الوزراء الياباني على أن الرجلين "مصمّمان على العمل يدا بيد من أجل السلام في العالم".وكان رئيس الوزراء صرّح أمام البرلمان الياباني في 24 يناير أنّه "يجب على اليابان أن تستمر في ضمان انخراط الولايات المتحدة في المنطقة، من أجل تجنب أيّ فراغ في القوة من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي".ويُتوقع في القمة الأولى بين الرجلين، أن يقترح شيغيرو إيشيبا أيضا زيادة واردات الغاز الطبيعي الأميركي، وفق ما أوردت وسائل إعلام يابانية.كذلك أن يسمح في المقابل لترامب الذي يضع التقارب الدبلوماسي في خدمة التجارة، بالتباهي بانتصار اقتصادي.كما يمكن لرئيس الوزراء الياباني أن يشدّد على الاستثمارات الكبيرة لبلاده في الولايات المتحدة.وفي العام 2023، كانت اليابان المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على الأراضي الأميركية.