الرئيس المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من سكرتير عام الأمم المتحدة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في هذا الصدد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط