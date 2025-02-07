“موقفنا لن يتغير”.. مصر تبلغ أمريكا باستحالة تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة

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مصر تؤكد أن لديها رؤية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها وتتمسك باستمرار سكان غزة في الداخل دون تهجيرهم

ووفقا للعربية أنه اليوم الجمعة مصر أبلغت الولايات المتحدة باستحالة تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة وأن موقفها من تهجير سكان غزة لن يتغير.

ومصر تؤكد أن لديها رؤية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها وتتمسك باستمرار سكان غزة في الداخل دون تهجيرهم.

وبعد استمرارها لما يقرب من نصف قرن، باتت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مهددة بسبب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وفق رسالة مصرية سلمت لواشنطن وإسرائيل ودول أوروبية، حسبما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

ورفضت الحكومة المصرية، الخميس، الجهود المبذولة لنقل الفلسطينيين من غزة باعتبارها “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي يمكن أن يقوض محادثات وقف إطلاق النار ويهدد العلاقات في الشرق الأوسط.

“هذا السلوك يثير عودة الأعمال العدائية ويشكل مخاطر على المنطقة بأكملها وأسس السلام”، وفق القاهرة التي تشن حملة دبلوماسية خلف الكواليس ضد الاقتراح.

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