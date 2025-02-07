شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لسوريا “حرة وآمنة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة، بدعم بلاده لسوريا “حرة وآمنة لكل أطياف شعبها”، بحسب ما أعلنت المستشارية الألمانية.

وفق سكاي نيوز : قال المتحدث باسم المستشارية ستيفن هبستريت في بيان إن شولتس والشرع اتفقا خلال اتصال هاتفي استمر زهاء ساعة “اتفقا على أنّه من الضروري الآن إطلاق عملية سياسية” تشمل “جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية”.

وسبق أن أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن ألمانيا وأوروبا تقفان إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا حرة وسلمية لجميع الناس.

وشددت بعد زيارتها إلى دمشق ولقائها أحمد الشرع على الحاجة إلى حوار سياسي يشمل جميع السوريين، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم العرقي، أو جنسهم، سواء كانوا رجالا أو نساء.

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