شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تتحرك على مختلف المستويات لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل فى كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، بداية من رفض التهجير رفضا قاطعا قيادة وشعبا، مرورا بتنسيق الجهود وتحركات دبلوماسية حثيثة واتصالات خارجية مكثفة لدعم القضية.

وتابع النائب عمرو هندي: "خلال الساعات الأخيرة هناك عدم خطوات لدعم القضية، ورفض تصفيتها من خلال التهدير، حيث شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب حزمة من القرارات التي تؤكد الدور المحوري المصري لدعم القضية، حيث تعمل تعمل على تنسيق المواقف العربية لدعم القضية الفلسطينية، ولم يتوقف الدور المصري على التنسيق العربي فقط، بل تشارك مصر في الاجتماعات الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد النائب بالجهود الحثيثة الدبلوماسية من خلال التواصل مع الدول الكبرى لشرح موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، هذا كله يحدث بالتزامن مع تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، حيث كانت مصر فى طليعة الدول فى حجم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للأشقاء الفلسطينين، قائلا: "واصلت الدولة المصرية جهودها في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث تعبر يوميا عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح البري باتجاه القطاع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وتعمل مصر طوال الوقت على التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هى قضية الدولة المصرية، قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولن يسمح أحد بتصفيتها تحت اى مسمى، والجميع يقف على قلب رجل واحد لدعم حقوق الشعب الفلسطينى دعم جهود القيادة السياسية لحفظ الأمن القومي المصري.

