شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: لقاء "مدبولى" ومجلس أمناء الحوار الوطنى خطوة مهمة لتفعيل توصياته والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائبة أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، على أهمية اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث يمثل خطوة حاسمة نحو توحيد الجهود بين مختلف أطياف المجتمع المصري لمواجهة التحديات الحالية.

وأضاف النائب أحمد عاشور، أن ما يتم مناقشته عبر آلية الحوار الوطني يؤكد أن الحكومة حريصة على الاستماع لجميع الآراء والرؤى المتعلقة بالقضايا الحيوية، بدءًا من الوضع الاقتصادي وحتى القضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضاف النائب أحمد عاشور، أن الحكومة تثبت عبر هذه اللقاءات التزامها بتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الفئات، وهذا يساهم في إحداث توافق يساهم في صنع قرارات حاسمة وواقعية، كما أن التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والتشاور حول الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان هي خطوات إيجابية تنبع من حرص الحكومة على تخفيف معاناة المواطنين."

وأشار عاشور، إلى أن "الحديث عن ملف العفو عن السجناء هو دليل آخر على أن الدولة تسعى لتحسين حالة حقوق الإنسان، مع التأكيد على تعزيز أطر الأمن القومي وتماسك الجبهة الداخلية، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة السياسية لتحقيق استقرار دائم وضمان مستقبل أفضل للجميع."

وختم النائب قائلاً: "نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لوضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين عبر تفعيل نتائج الحوار الوطني، وتحقيق توافق على الأولويات التشريعية والسياسية التي يجب أن تتصدر الأجندة الوطنية خلال المرحلة القادمة."