شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 150 سيدة من ربات البيوت.. التحالف الوطنى ينظم ندوة توعوية فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار برنامج دعم وتمكين الأسر المصرية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم، عقدت مؤسسة الجارحي ندوة توعوية لصغار المزارعين وربات البيوت حول تربية الطيور والمواشي. أقيمت الندوة في قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بحضور 150 سيدة من ربات البيوت.

شارك في الندوة نخبة من الخبراء في مجال الطب البيطري، حيث حاضرت الدكتورة صفاء كمال، طبيبة بإدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري بالفيوم، والدكتورة نجلاء رشاد، مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، والدكتورة سامية علي، مدير إدارة أمراض الدواجن.

تناولت الندوة أهم الممارسات السليمة لتربية الطيور والمواشي، وكيفية الوقاية من الأمراض الشائعة، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل للأسر الريفية.



