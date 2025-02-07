شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توافق على طلب النائب أسامة العبد بإحلال وتجديد مسجد موسى بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة الأوقاف على الطلب المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بشأن إعادة صب سقف وصيانة مسجد موسى بأرض موسى الأعصر، بمحافظة دمياط.

وذلك بعد بحث الطلب، حيث تمت الموافقة على إدراج المسجد المذكور ضمن خطة الإشهار المحلي طبقا للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ وجار استكمال باقي الإجراءات.

يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف من أجل إحلال وتجديد وصيانة المساجد على مستوى الجمهورية، والتي تتم وفقا ألعلى المعايير الهندسية والفنية، لضمان استدامة المساجد لفترات طويلة وخدمة المصلين بشكل أفضل.

وتحرص وزارة الأوقاف على التعاون مع المجتمع المحلي؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في عمارة المساجد؛ وهو ما ساهم في إنجاز تجدي الآلاف من المساجد على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.