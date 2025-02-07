شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يجدد موقفه الرافض للتهجير واستعدادات مكثفة لاحتفالية التدشين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة العليا لحزب الوعي اجتماعًا هامًا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بحفل إطلاق الحزب وتدشين مرحلتي "الانطلاقة الثانية" و"البناء الثاني"، وذلك في إطار جهود الحزب المستمرة لتعزيز دوره الوطني وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية.

في بداية الاجتماع رحب الدكتور باسل عادل بأعضاء الجدد المنضمين للهيئة العليا ثم تلاها توقيع الاعضاء علي الوثيقة الشعبية لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وخلال الاجتماع جدد أعضاء الهيئة العليا رفضهم للتهجير ورفض التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة والتأكيد علي حل الدولتين ، ودعم الموقف المصري المساند للقضية الفلسطينية.

وناقش أعضاء الهيئة العليا الجوانب التنظيمية واللوجستية للحفل خلال الاجتماع، بالإضافة إلى استراتيجيات العمل المستقبلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الحزب وتعزيز دوره في المشهد السياسي المصري. كما تم التأكيد على التزام الحزب بالعمل الجاد من أجل تقديم رؤية سياسية شاملة تدعم الإصلاحات الوطنية وتعزز المشاركة السياسية الفاعلة.

وأكد الحزب أن هذه المرحلة الجديدة تمثل خطوة حاسمة نحو بناء كيان سياسي قوي يرتكز على المبادئ الديمقراطية وقيم العدالة والحرية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

واختتم الاجتماع بالتاكيد علي العمل من أجل أن يكون الحزب ركيزةً أساسيةً في دعم مسيرة الديمقراطية والحرية في مصر، وأن يسهم في بناء مستقبل سياسي أكثر إشراقًا لوطننا الغالى.