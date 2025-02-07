شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينفذ قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الباشمور فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن جهود مؤسسة الكبد المصري بالدقهلية، نُفذت قافلة طبية مجانية في قرية الباشمور التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية شاملة لأهالي القرية، تشمل إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، بالإضافة إلى توفير العلاج المجاني للمرضى.

جاءت هذه المبادرة انطلاقًا من حرص مؤسسة الكبد المصري على دعم الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية للمجتمعات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية، وتأتي القافلة كجزء من سلسلة جهود المؤسسة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن مؤسسة الكبد المصري تواصل تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بالتعاون مع شركائها في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقديم الدعم الطبي المجاني للمواطنين .



