شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق فعالية توعوية للأطفال حول النظافة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وغرس العادات الإيجابية لدى الأطفال، نظمت المؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فاعلية توعوية حول أهمية النظافة الشخصية وأثرها على الصحة العامة، جاءت الفعالية في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان، بمشاركة عدد كبير من الأطفال.

استخدمت في الفاعلية أساليب مبتكرة ومرحة لتوصيل المعلومات، حيث تم عرض أفلام كرتونية وأغاني تعليمية، بالإضافة إلى استخدام دمى ومجسمات لتوضيح طرق العناية بالنظافة الشخصية والأسنان.

واختتمت الفعالية بتوزيع أدوات نظافة شخصية على الأطفال، بهدف تحفيزهم على الاهتمام بأنفسهم وتبني عادات صحية سليمة.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة الصديقية لتعليم الأطفال بطرق تفاعلية تجمع بين التوعية والترفيه، بهدف غرس القيم الإيجابية وتمكين الأطفال ليصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم.

وأكدت المؤسسة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم التنمية المستدامة.