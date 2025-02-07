شكرا لقرائتكم خبر عن وصفتها بـ "السرقة".. أزمة جديدة بين فنزويلا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مصادرة واشنطن طائرة فنزويلا

أزمة بين أمريكا وفنزويلا

الدمام - شريف احمد - قالت فنزويلا إن مصادرة واشنطن طائرتها في جمهورية الدومينيكان "سرقة وقحة"، ووصفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه "لصّ".وأوضحت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ "جمهورية فنزويلا البوليفارية تدين أمام العالم أجمع السرقة الوقحة لطائرة تابعة للأمة الفنزويلية، والتي تمّت بناء على أوامر من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو".وذكرت متحدثة عن روبيو "إن كراهيته لفنزويلا تقوده الآن إلى ارتكاب جريمة علنية، إذ صادر طائرة بشكل غير قانوني بالتواطؤ" مع جمهورية الدومينيكان.وكان روبيو شهد إجراءات مصادرة طائرة حكومية فنزويلية على مدرج مطار سانتو دومينغو، وهي المصادرة الثانية في أقل من عام.وكتب وزير الخارجية الأمريكي عبر منصة "إكس": إن "مصادرة هذه الطائرة الفنزويلية، المستخدمة للتهرب من العقوبات الأمريكية وغسل الأموال، هو مثال قوي على تصميمنا على محاسبة نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو غير الشرعي على أفعاله غير القانونية".لكن وزارة الخارجية الفنزويلية قالت إن "هذا الهجوم على فنزويلا يثبت أن روبيو ليس أكثر من مجرم متنكّر في صورة سياسي، ويستخدم منصبه لنهب أصول بلدنا".وتابعت "إن كراهيته تجعله مجرمًا دوليًا قادرا على انتهاك أي قاعدة لإلحاق الضرر بوطننا. سيُسجل ماركو روبيو في التاريخ على حقيقته: لص وعدو معلن لشعبنا".وأضافت: أن "فنزويلا ستتخذ كل التدابير اللازمة للتنديد بهذه السرقة والمطالبة بإعادة طائرتيها على الفور".