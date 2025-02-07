شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينفذ معسكر الأطفال الشتوى فى تجربة تعليمية وترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

عاش الأطفال المشاركون في معسكر الأطفال الشتوي 2025، الذي نظمته المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لحظات مميزة مليئة بالتعلم والمرح على مدار ثلاثة أيام، حيث قدم للأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي جمعت بين الإبداع والتعليم والتوعية البيئية.

تضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة، منها زراعة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة، وتدوير المخلفات بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي أظهرت إبداعات الأطفال الصغيرة. كما شهد المعسكر أجواءً حماسية من خلال الألعاب والمسابقات الرياضية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.

ولم يقتصر البرنامج على الأنشطة الترفيهية فقط، بل شمل أيضاً ورشاً تعليمية حول ريادة الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم تقديم مفاهيم جديدة للأطفال بطريقة شيقة ومبسطة.

يأتي هذا المعسكر كجزء من الجهود المستمرة للمؤسسة الصديقية في تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والقيادية في إطار ترفيهي وتعليمي متكامل.