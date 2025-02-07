شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف بمعرض الكتاب.. تنظيم ندوتين حول "النظام الانتخابي والفن ودعم القضية الفلسطينية" والان مع تفاصيل الخبر

استقبال وزير الشئون النيابية واستكمال حفلات التوقيع لإصدارات الأعضاء جلسة نقاشية عبر "سبيس" على منصة "اكس" بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة تصريحات ترامب بشأن غزة توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الشباب والرياضة لدعم وتمكين الشباب عقد أولى جلسات تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية

ورشة عمل حول «إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات



شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات والأنشطة المكثفة خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت التنسيقية على هامش معرض الكتاب عددًا من الندوات و اللقاءات، منها ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، حيث تناولت الندوة النقاش حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات، كذلك ندوة تحت عنوان «الفن والإبداع.. معركة بناء الوعي ودعم القضية الفلسطينية»، والتي رفعت شعار «لا لتهجير الفلسطينيين».

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الثلاثة أيام الأخيرة نشاطاً مكثفاً لأعضاء التنسيقية حيث واصلوا التفاعل مع الشباب والشخصيات العامة بالمعرض، وزار مقر التنسيقية في جناح عصير الكتب، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة سلوى ثابت، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وعلى مدار اليوم توافد على جناح التنسيقية عدد من الشباب رواد المعرض، واستمرت التنسيقة في توزيع كتابها وكتاب "سيبقى الأثر" عن النائب الراحل أحمد زيدان.

واستقبل مقر التنسيقية في اليوم قبل الأخير للمعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، والدكتور حسن إبراهيم يحيى من مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وشباب الجامعات المصرية.

وتم تنظيم حفلات توقيع لأعضاء التنسيقية أصحاب الإصدارات الجديدة في المعرض هذا العام، وذلك بمقر التنسيقية بصالة ٢ بجناح عصير الكتب، وشارك في الحفلات النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتور قياتي عاشور، والدكتورة إيناس دويدار، والدكتور رامي عبد الباقي، والدكتور السيد رمزي، وكامل كامل، وأحمد خالد ممدوح، وداليا فكري، وعاصم السماحي، أعضاء التنسيقية.

واحتفلت التنسيقية بانتهاء فعاليات المعرض بحضور الدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد شوقي، مدير عصير الكتب، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

وعقدت التنسيقية جلسة نقاشية أونلاين "سبيس" عبر منصة "اكس" لمناقشة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن احتلال بلاده لغزة وتهجير الفلسطينيين، والتي أثارت حفيظة المصريين، مع الرفض الرسمي للدولة المصرية لمخطط التهجير، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب المختلفة.

وخلال الأسبوع، التقى وفد من أعضاء التنسيقية، د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين التنسيقية والوزارة تهدف إلى دعم الشباب والنشء، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات السياسية.

وفي سياق آخر، عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بالتنسيقية، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، فيما عقدت لجنة التواصل النقابي ورشة عمل حول إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات تحت عنوان «خريجي الحاسبات.. بين الحلم والحقيقة».