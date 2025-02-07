شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تهجير الفلسطينيين تعدٍ واضح على القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية، رد بالغ وقاطع على محاولات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرض تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والتعدي على سيادة الدولة وحقهم في تقرير مصيرهم بسياسة استعمارية، مضيفة أن ذلك لم ولن ينال من مواقف مصر الراسخة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب العربية.

وأكدت "عليش"،أن مصر عبر التاريخ تلتزم بالقانون الدولي، وتحرص على دعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وهو الموقف الذي يجب أن تتبناه الدول العربية والمجتمع الدولي لضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وبما يضمن الحفاظ على أمن الوطن العربي والأمن القومي المصري والعربي والإقليمي والدولي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية التالية لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، تعني التعدي على القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يتطلب الاتحاد العربي والتعاون الدولي المشترك للتصدي لهذه المخططات الخبيثة التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت الأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية التكاتف العربي والدولي للعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة بما يضمن الاستقرار للمنطقة بأكملها، مؤكدة على أهمية دعم ومساندة جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ موقف مصر الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية في حقوقهم المشروعة.