الرئيس اللبناني يلتقي نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت اليوم مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، حسب ما نقل بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأضاف البيان، أن نائبة المبعوث الأمريكي أكدت -خلال اللقاء- على دعم بلادها للبنان وللبنانيين، ناقلة في الوقت نفسه تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس اللبناني بمناسبة تولية رئاسة لبنان.

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