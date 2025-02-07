الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم: إن “أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في يناير بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية”.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 124.9 نقطة في يناير مقابل 127 نقطة في ديسمبر.

وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2% عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22% عن ذروته التي بلغها في مارس 2022.

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