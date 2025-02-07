الجيش السوداني يعلن انطلاق “عملية الالتحام” بالعاصمة الخرطوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فيما يستمر التصعيد والاقتتال بالسودان، الجمعة، أعلن المصباح أبو زيد، قائدُ لواء “البراء بن مالك” الذي يقاتلُ إلى جانب الجيش السوداني انطلاقَ ما وصفها بعملية “الالتحام الواسعة” في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد أبو زيد أن مهلةً مُنحت لعناصر الدعم السريع لمغادرةِ الولاية انتهت في العاشرة من مساء اليوم، متوعدا بالقضاء عليهم جميعا وفقا لـ “العربية”.

في المقابل توعدت قوات الدعم السريع باستعادة الخليج 365 التي خسرتها ومعها العاصمة الخرطوم، وفقا لما ذكره قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

واشتعلت المواجهات في محيط جسر سوبا الإستراتيجي، كونه يربط غرب الخرطوم بشرقها وسط غارات عنيفة يشنها الجيش السوداني.

وكان مصدر عسكري سوداني أفاد الخميس بتقدم الجيش باتجاه وسط الخرطوم “من عدة محاور” واقتراب جنوده من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

ويشن الجيش الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، منذ بضعة أسابيع هجوما عنيفا لبسط سيطرته على كامل العاصمة.

وأعلن الجيش الأربعاء أنه “طهّر” حيي الرميلة والمنطقة الصناعية في قلب الخرطوم، على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

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