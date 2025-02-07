شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان طائرة ركاب أمريكية في ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فُقدت طائرة تُقل عشرة أشخاص في ولاية ألاسكا الأمريكية أثناء رحلة داخلية بين مدينتي (اونلاكليت) و (نوم)، وسط ظروف جوية سيئة، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة لتحديد موقعها.

ونقلت شبكة "ان بي سي" نيوز عن إدارة السلامة العامة في ألاسكا القول في بيان: إن "الطائرة التابعة لخطوط (بيرنغ اير) اختفت من شاشات الرادار في الساعة الرابعة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حيث كانت متوجهه من مدينة (اونلاكليت) إلى مدينة (نوم)، وتعمل السلطات على تحديد آخر إحداثيات معروفة لها".

وأضاف البيان أن "المسؤولين فقدوا الاتصال بالطائرة بعد أقل من ساعة من إقلاعها، حيث كانت على بعد 12 ميلًا من الساحل".