جدل في الكونغرس: بايدن أنفق 10 ملايين دولار على تحويل الفئران والقرود جنسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أنفقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن 10 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب لإنشاء ودراسة القرود والفئران والجرذان المتحولة جنسيا.

جاء ذلك على لسان عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية الجمهورية نانسي ميس.

وأضافت ميس: "في العام الماضي، تم إنفاق أكثر من 10 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب على إنشاء قرود وفئران وجرذان متحولة جنسيا.

وكانت منح DEI (التنوع والمساواة والشمول) تهدف إلى إجراء تجارب مؤلمة ومميتة على المتحولين جنسيا في الجراحة الغازية والعلاج الهرموني على الحيوانات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد". كما تابعت أن "إدارة بايدن وهاريس أنفقت 2.5 مليون دولار على دراسة القدرات الإنجابية للفئران المتحولة جنسيا".

بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة السابقة بتمويل الأبحاث حول قابلية مثل هذه الحيوانات لـ "جرعة زائدة من المخدرات" وقدرتها على "الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".

ومنذ تنصيبه في العشرين من يناير، وقع الرئيس دونالد ترامب على سلسلة من الأوامر التنفيذية، بما في ذلك إنهاء جميع برامج الإدماج والتنوع في الوكالات الفيدرالية والاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة - الذكور والإناث. وكما ذكرت شبكة "NBC" في 23 يناير، تم توجيه طلب للموظفين الفيدراليين، تحت التهديد بالعقاب، للإبلاغ عن زملائهم العاملين في مناصب تتعلق بسياسات التنوع والمساواة والشمول والذين لم تنتبه لهم الإدارة الجديدة.