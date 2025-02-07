شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عملية غرب البلاد.. الأمن الباكستاني يقضي على 12 إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل

القضاء على الإرهابيين

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن على 12 مسلحًا من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية رصدت موقعًا للإرهابيين في بلدة "حسن خيل" بشمال وزيرستان، مضيفًا أن جنديًا من رجال الأمن لقي مصرعه خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.وذكر البيان أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين، مشيرًا إلى أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في قتل مدنيين أبرياء.من جهته أشاد رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان بنجاح قوات الأمن في القضاء على الإرهابيين خلال العملية الحالية في وزيرستان.