شكرا لقرائتكم خبر عن بريد هونغ كونغ يواصل تعليق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت دائرة البريد في هونغ كونغ مساء الخميس أنها ستواصل تعليق شحن الطرود التي تحتوي على بضائع إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر، رغم تراجع إدارة البريد الأمريكية عن حظر الطرود من المدينة ومن أجزاء أخرى من الصين.وقالت حكومة هونج كونج في بيان إن البريد في محادثات مع إدارة البريد الأمريكية، ولكن لا يزال هناك حاجة لتوضيح بعض المسائل، بما في ذلك فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.وأكدت معارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة رسوما إضافية على المنتجات القادمة من هونج كونج، داعية الولايات المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لتصحيح خطأها".وكانت إدارة البريد الأمريكية قد أعلنت يوم الثلاثاء أنها لن تقبل الطرود من الصين، بما في ذلك المدينة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسما إضافيا بنسبة 10% على السلع الصينية وألغت استثناء جمركيا كان يسمح للطرود ذات القيمة الصغيرة بالدخول إلى الولايات المتحدة دون دفع ضرائب.لكن الإدارة تراجعت عن القرار يوم الأربعاء دون تقديم سبب، مشيرة إلى أنها ستعمل مع الجمارك وحماية الحدود لتنفيذ عملية تحصيل الرسوم الجديدة لتجنب أي تعطيل في التسليم.يشار إلى أن الولايات المتحدة استوردت سلعا بقيمة حوالي 427 مليار دولار من الصين في عام 2023، وفقا لمكتب التعداد الأمريكي.وتشكل الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الملحقات التكنولوجية، أكبر فئات الواردات.