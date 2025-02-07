شكرا لقرائتكم خبر عن بإيعاز من ترامب.. "العدل الأمريكية" تفكك فرقة تستهدف رجال أعمال روس والان نبدء بالتفاصيل

تفرغ للمنظمات الإجرامية

الدمام - شريف احمد - أمرت وزارة العدل الأمريكية بحل فرقة العمل "كليبتوكابتشر" وهي وحدة، أُنشئت لفرض عقوبات ضد نخبة من رجال الأعمال الروس المقربين من السلطة (أوليجارشية).وجاء في مذكرة من المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، أن فرقة العمل سوف يتم حلها، مع إعادة توجيه الموارد لمكافحة عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المذكرة ،التي صدرت أمس الأول الأربعاء، أصبحت علنية أمس الخميس.وجاء في المذكرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمر الحكومة الاتحادية بمراجعة استراتيجيات الأمن القومي ومكافحة المخدرات الحالية من أجل القضاء الكامل على العصابات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية".يشار إلى أنه تم تشكيل فرقة العمل كليبتوكابتشر، تحت قيادة النائب العام آنذاك ميريك جارلاند، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وتم تكليفها بتنفيذ العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات المفروضة على روسيا.