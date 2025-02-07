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غوتيريش: أزمة الكونغو قد تعصف بالمنطقة بأسرها

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د ب أ- نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس، من أن القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة قد يعصف بالمنطقة بأسرها.
وفي نهاية يناير، هاجمت ميليشيا إم 23 المتمردة مدينة جوما في محافظة شمال كيفو، وسيطرت عليها بعد أيام من القتال مع الجيش.
وكان المتمردون نشطين في شرق الكونغو لسنوات، وقد تمكنوا حاليا من السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال كيفو الغني بالموارد.

صراع مشتعل

وقال غوتيريش في نيويورك: "نحن في لحظة محورية، وحان الوقت للتكاتف من أجل السلام"، داعيا إلى "دور نشط وبناء من جميع الأطراف".
وحذر جوتيريش قائلا: "يستمر الصراع في الاشتعال في جنوب كيفو، ويهدد باجتياح المنطقة بأكملها".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستناقش في قمة لقادة مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي المقررة في تنزانيا اليوم الجمعة.
وتستخرج بعض من أندر وأثمن المعادن في العالم، مثل الكولتان، الذهب، النيكل، الكوبالت والنحاس، بكميات كبيرة من شمال كيفو الغني بالموارد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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