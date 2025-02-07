شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. رصد 6 مناطيد صينية حول تايوان والان نبدء بالتفاصيل

ضغط صيني

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة أنها رصدت ستة مناطيد صينية حول جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.ورصِدت المناطيد الستة خلال 24 ساعة حتى الساعة الـ6 بالتوقيت المحلي الجمعة، وفق وزارة الدفاع التايوانية.إلى ذلك، رصِدت تسع طائرات عسكرية وست سفن حربية وسفينتان صينيتان بالقرب من الجزيرة خلال الفترة نفسها وفق المصدر.وترسل بكين بانتظام طائرات مقاتلة ومسيّرات وسفنا حربية، وأحيانا مناطيد، إلى محيط تايوان من أجل مواصلة ضغطها على الجزيرة التي تطالب بالسيادة عليها.ودائما ما تنفي الصين إرسال مناطيد فوق تايوان واتهمت تايبيه بمحاولة زيادة التوترات.وفي السنوات الأخيرة زادت بكين ضغوطها العسكرية عبر إرسال طائرات حربية وطائرات بلا طيار وسفن حول الجزيرة بشكل شبه يومي.