شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: إعمار غزة يبطل الحجج الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، اعتزام مصر الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في إعادة إعمار غزة دون خروج الفلسطينيين من القطاع، مؤكدا أن هذا القرار يبطل الحجج الواهية التي تحاول تصديرها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية عن صعوبة عيش الفلسطينيين أثناء إعمار القطاع، وأن الهدف الحقيقي هو تحقيق طموحات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن محاولات التهجير القسري خارقة لجميع القوانين الإنسانية، وأن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى العودة إلى دياره بعد الحرب والدمار والقتل الجماعي، خاصة وأن التاريخ أثبت أن هذا الشعب الأبي يفضل الموت على أن يترك أرضه.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الضغوط التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على الشعب المصري والاردني، تقف عائقا أمام تحقيق السلام الشامل بالمنطقة، وقد تؤدي إلى تداعيات كارثية وتهدد وقف إطلاق النار وتعود بنا إلى نقطة الصفر والحرب مجددا.

وتعجب مهنى، من حديث الرئيس ترامب عن السلام وجهوده نحو السلام وهو في مقابل هذا السلام يقتل شعب ويأخذ أرضه فأي سلام هذا الذي يبنى على حقوق الشعوب واراضيهم، فإن كان فعلا يسعى للسلام فعليه التوقف عن هذه التصريحات السخيفة وإكمال اتفاقية وقف إطلاق النار وحل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.