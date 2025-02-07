شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى في تحطم طائرة في الفلبين يستخدمها الجيش الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

تحطّم طائرة

الدمام - شريف احمد - قضى عسكري أمريكي وثلاثة متعاقدين مع البنتاغون الخميس في الفلبين في تحطّم طائرة صغيرة مستأجرة لحساب جيش الولايات المتحدة، وفق القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وجاء في بيان للقيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن تحطّم الطائرة في جزيرة مينداناو أن "الطائرة كانت تقدّم الدعم على مستويات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بناء على طلب حلفائنا الفلبينيين". وأشار البيان إلى أن الحادث "وقع خلال مهمة روتينية لدعم أنشطة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفيليبين".وفقا للجيش الأمريكي، قضى في الحادث عسكري وثلاثة متعاقدين مع البنتاغون. ولم تكشف هوياتهم بانتظار إخطار عائلاتهم. وقال الجيش في بيانه "يمكننا أن نؤكد أن لا ناجين" من التحطم.وأفادت ريا مارتن، وهي عنصر إنقاذ تابعة للبلدية، بأن طاقمها عثر على أربع جثث في موقع التحطم الذي طوّقته السلطات. وقالت لوكالة فرانس برس "عثر على الجثث قرب الطائرة" مضيفة "الطائرة انشطرت نصفين".وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية جوبي فينتورا لفرانس برس إن الشرطة لم تحدد بعد سبب تحطم الطائرة قرب بلدية أمباتوان الزراعية في جزيرة مينداناو.وأضاف أن الشرطة والجنود انتشروا في الموقع منعا لأي تلاعب بالأدلة.وأكدت هيئة الطيران المدني في الفليبن تحطم طائرة لم تحددها، لكنها قالت إن لا تفاصيل إضافية لديها.