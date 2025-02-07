شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

كانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والوزير السابق يوآف غالانت، بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت في بيان أن مذكرات الاعتقال مصنفة على أنها سرية لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات.

