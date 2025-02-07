بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا في "قضية التجسس"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ألغت الحكومة البريطانية اعتماد دبلوماسي روسي، اليوم الخميس، في إطار قضية التجسس المستمرة.

وفي أحدث خطوة من هذا النوع، تم استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين للقاء "مسؤول بريطاني كبير"، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية . وقالوا إن هذه الخطوة جاءت ردًا على "القرار غير المبرر وغير المبرر" بسحب اعتماد دبلوماسي بريطاني للعمل في روسيا العام الماضي.

ووفقاً لـ"بوليتيكو"، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن المملكة المتحدة لن تقبل بترهيب موظفينا بهذه الطريقة، ولذلك فإننا نتخذ إجراءات متبادلة"، وأضاف: "إن أي إجراء إضافي تتخذه روسيا سيعتبر تصعيدًا وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك".

وأعلنت روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها طردت دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس. واتهمت وكالة الاستخبارات الداخلية الروسية الدبلوماسي بـ "القيام بأنشطة استطلاعية وتخريبية تهدد أمن البلاد".

وقالوا إن الدبلوماسي "قدم معلومات كاذبة عمدًا عند التقدم بطلب الدخول إلى روسيا، منتهكًا بذلك القانون الروسي".

ووصف متحدث باسم داونينج ستريت في ذلك الوقت هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة". ويمثل هذا أحدث تصعيد في التوترات بين لندن وموسكو.

وأكد وزير الدفاع جون هيلي الشهر الماضي أن سفينة تجسس روسية دخلت المياه البريطانية في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير).